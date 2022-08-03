Serdar Saatçı ile devam

BEŞİKTAŞ Asbaşkanı Emre Kocadağ, kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Serdar Saatçı'nın, kampta yaşanan olaydan sonra kadro dışı kaldığını ve ardından özür dilediğini hatırlatan Kocadağ, "Camiadan özür dilemesi çok önemliydi. Sonra geldi; başkanımızdan ve yönetim kurulundan, takım arkadaşlarından özür diledi. Bizim kendisi ile sözleşme uzatma noktasında temasımız oldu. Ya sözleşme ya uzatma noktasında ya da diğer konularda ne yapacağımızı ilerleyen günlerde göreceğiz. Serdar ile yola devam etme noktasında uzun bir kontrat yapma noktasında isteğimizi biz belirttik" cümlelerine yer verdi.

MASUAKU RESMEN KARTAL OLDU

BEŞİKTAŞ, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United forması giyen sol bek Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını duyurdu.Yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi