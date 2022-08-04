Buca’nın gözü zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk parolasıyla çalışmalarını İzmir'de sürdüren Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar iddialı açıklamalarda bulundu. İzmir ekibinin yeni teknik patronu bu sene tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylerken, sözlerine şöyle devam etti: "Bu seneki hedefimiz şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmak. Ardından nihai hedefimiz Süper Lig. Herkesin üzerine düşen görevi yapacağından, bizim için çok önemli olan taraftarımızla bütünleşerek hedefimize gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"TAKVİYELER SÜRECEK"

Oldukça iyi bir kadrolarının olduğunu da ifade eden Dumlupınar, "Kadro olarak iskeletimiz korunmuş durumda. Erhan, Furkan ve Lokman gibi çok önemli 3 transferimiz var. 7 Ağustos'a kadar İzmir'de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte eksiklerimizi görerek raporumuzu yönetime sunacağız ve gerekli yerlere takviyeler yapacağız. Lig başlayana kadar hazır bir hale gelerek, sahada basmadık yer bırakmayan bir takım olacağız. Bolu kampında minimum 3, maksimum 5 maç yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 GİTTİ, 3 İSİM GELDİ

SEZONA şampiyonluk parolasıyla iddialı bir giriş yapan Bucaspor 1928, dış transferde ayağını yere sağlam basıyor. Sezon bitimiyle birlikte mevcut kadrodan kaleciler Murat Demir ve Şener Özcan, sol kanat Ahmet Sun, stoper Gökhan Köseoğlu, sol bek Ahmet Aktaş ve ön libero Osman Işıklı ile yolları ayıran Buca ekibi, 3 önemli takviye gerçekleştirdi. Yönetim, Ankaraspor'dan ön libero Furkan Çil, Bandırmaspor'dan stoper Lokman Gör ve Afyon'dan santrfor Erhan Şentürk ile anlaşma sağladı.

■ BERKE ÖZBAY