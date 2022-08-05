Cimbom’da Mertens tamam

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray ile ilgili dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın aradığı golcüyü bulduğu ileri sürüldü. Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan ve bonservisi elinde olan Dries Mertens ile anlaşma sağladı. Belçikalı golcüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. 35 yaşındaki yıldız futbolcuya yaklaşık 4-4.5 milyon Euro yıllık ücret ödeneceği belirtildi. İtalyan basınındaki haberlere göre; ilk görüşmelerde yıllık 5 milyon Euro isteyen Mertens'in, 4.5 milyon Euro seviyesine kadar indiği öğrenildi. 35 yaşındaki golcü geçen yıl Napoli'de 37 maça çıkarken 13 gol 2 asistlik performans sergiledi.

NAPOLİ'NİN EFSANELERİNDEN BİRİ OLDU

Dries Mertens, İtalyan ekibi Napoli'nin efsaneleri arasında yer alıyor. 9 sezonluk Napoli kariyerinde toplam 397 maça çıkan Belçikalı yıldız, bu karşılaşmalarda 148 gol atarken, 90 da asist yaptı. Belçikalı yıldız, geçen sezon ise Serie A'da 30 maçta 11 gol, 1 asistle 12 gole katkı sundu. Mertens kariyerinde Anderlecht, Gent, AGOVV, Utrecht, PSV ve Napoli formalarını giydi. 35 yaşındaki yıldız futbolcu santrfor, forvet arkası ve kanat bölgelerinde de görev alabiliyor.

ORTA SAHA TRAFİĞİ

GALATASARAY görüşme halinde olduğu Evander ile anlaşma sağlarken kulübünü de ikna etmek üzere. Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan, Lucas Torreira'yı da bitirmesine ramak kalan Galatasaray'da orta alanın son hamlesi kaldı. Evander için görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılılar sambacıyla anlaşmaya varırken FC Midtjylland'ı da ikna edebilmek adına her şeyi yapıyor. Ödeme planındaki sorunlar aşılmaya çalışılıyor. Danimarka ekibindan onay alındığı an Evander İstanbul'a getirilecek. Transfer, eğer Galatasaray'ın istediği şekilde gerçekleşirse, genç yeteneğin bonservisine başarı bonusları hariç, 6.5 milyon Euro civarında bir ödeme yapılacak.