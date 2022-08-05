Menemen tam gaz

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta yeni yönetimiyle bu sezon şampiyonluk hedefleyen Menemen Futbol Kulübü transferde hız kesmiyor. Takımın başına Özden Töraydın'ı getiren sarılacivertli İzmir temsilcisinin geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da geçiren tecrübeli forvet Ali Özgün ile de söz kestiği öğrenildi. 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında sarılacivertli ekipte oynayan 32 yaşındaki golcü, geçen sezon 33 maçta görev yaparken, rakip ağları dokuz kez sarsma başarısı gösterdi.

78 KARŞILAŞMADA 28 GOL ATTI

İki sezondur Sakaryaspor'da forma giyen Ali, yeşil-siyahlılarda toplamda 74 maçta 28 gol kaydetti. Kadrosunu Ceyhun Demircan, Kadir Yazıcı, Kaan Özder, Oğuzhan Açıl, Muhammet Enes, Fırat Arslan, Emre Keskin, Seçkin Getbay, Ferhat Çulcuoğlu, Kağan Topçu, Atalay Gürel, Alimcan Menteşe, Zülküf Özer, Noyan Öz ve Enes Yılmaz ile güçlendiren Menemen, 16. transferini gerçekleştirmek için kalan pürüzleri gidermeye çalışıyor. ■ BERKE ÖZBAY