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Haberler Spor Süper Lig başlıyor

Süper Lig başlıyor

Türkiye’nin en üst liginde 2022-2023 sezonu 21.00’de İstanbul’da oynanacak olan İstanbulspor-Trabzon müsabakasıyla açılacak

5.8.2022

Süper Lig başlıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bugün başlıyor. Ligde yeni sezon, son şampiyon Trabzon ile ligin yeni ekibi İstanbulspor arasında oynanacak maçla açılacak. Trabzon'un şampiyonluğuyla 22 Mayıs'ta tamamlanan 2021-2022 sezonunun ardından Süper Lig'de 65. sezonun perdesi, 75 günlük aranın ardından açılacak. Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak sezonun ilk maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

DÖRT TAKIM KÜME DÜŞECEK
65. sezonda 11 ilden 19 takım, 10 ay sürecek 342 maçlık periyotta, yeni isimlerle güçlendirdikleri kadrolarıyla belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak. Sezonun ilk büyük maçı 4. haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligde bu sezon 3 haftanın karşılaşmaları ise hafta içinde oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) planlamasına göre Spor Toto Süper ligde 16, 17 ve 22. hafta maçları hafta içi yapılacak. Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek.

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