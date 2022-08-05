Yalvaracak halimiz yok

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Çebi Emirhan İlkhan için, "Emirhan'a 'Torino'dan ne veriyorlarsa aynısını verelim' dedim ama 'gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun' dedi. Futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeğe teşekkür etmemiz gerekiyor. Takımda kalmak istemedi Emirhan. Yalvaracak, tavır koyacak halimiz yok" dedi.

ONUR GÖÇMEZ'E TEPKİ

Bandırma Başkanı Onur Göçmez'e tepki gösteren Çebi, "Keny konusunda prensipte anlaşmıştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Bandırma başkanı yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma." dedi. Başkan Göçmez kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaşmış ve "Beşiktaş duruşu!" notunu düşmüştü.

KEREM ATAKAN'I DOĞRULADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde adı Beşiktaş'la sıkça anılan Kerem Atakan Kesgin'le ilgilendiklerini doğruladı. Kerem'in transferi için Sivasspor'la görüştüklerini belirten Çebi şu ifadeleri kullandı: Kerem Atakan Kesgin için görüştüm. Ben herkesle görüşüyorum. 4.5 milyon Euro fiyata sattık diye eleştirildik ama bir başka genç oyuncu bize 3'te 1 fiyata teklif ediliyor. Bir de bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Hocamız 1-2 tane takviye istiyor. Orta saha, kanat ve stoper transferi için çalışıyoruz."

Kerem 2013 yılında Bucaspor altyapısına transfer olmuş 4 Nisan 2017'de altyapısından yetiştiği Bucaspor'la iki yıllık sözleşme imzalayıp profesyonel olmuştu. 31 Ocak 2018 tarihinde Göztepe'ye geçiş yapmıştı.