Yeni sezonun gelirleri açıklandı

YENİ sezonda Süper Lig takımlarının alacağı primler belli oldu. Yayıncı kuruluşla gerçekleştirilen anlaşma kapsamında 2022- 2023 sezonunda kulüplere 2 milyar 200 milyon TL dağıtılacak. Her sezon elde edilen yayın gelirlerinden TFF'ye ve alt liglere pay ayrıldıktan sonra kalan %37'lik miktar takımlara eşit bir şekilde dağıtılıyor. Bu doğrultuda ligde yer alan 19 takıma, takım başına 33 milyon 416 bin TL düşüyor.

Yayından elde edilen gelirlerin %46'lık dilimi performansa göre paylaştırılmaktadır. Bu kapsamda takımlar aldıkları her galibiyette 2 milyon 300 TL'yi kasalarına ekleyecek. Beraberlik olduğu takdirde pay yarıya düşecek. Geçen senelerde şampiyonluğa erişen takımlara ise yayın gelirinden %11'lik bir kısım ayrılacak. Bu sayede her takım şampiyonluğu için 2 milyon 860 TL ödül alacak. Şampiyon olan takım ise 33 milyon 200 bin TL gelir elde edecek. Lig ikincisinin 26,5 milyon lira alacağı sezonda, üçüncü takım 19,9 milyon lira, dördüncü takım 13,2 milyon lira, beşinci takım 6,6 milyon lira ve altıncı takım da 3,3 milyon lirayla ödüllendirilecek.