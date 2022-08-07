Horoz’a nazar değdi

ALTAŞ Denizlispor'da Ömer ve Djedje'den sonra Erdal Akdari de sakatlandı. Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Denizlispor'da sakatlıklar peşi sıra gelmeye başladı. Topuk dikeni nedeniyle tedavisi süren Ömer Şişmanoğlu ile Göztepe maçında sakatlanan ve sol ön baldırında yırtık tespit edilen Dje Djedje'den sonra Erdal Akdari'den de kötü haber geldi. Başarılı oyuncunun ağrılarının artmasıyla birlikte takım antrenmanlarından ayrıldığı öğrenilirken, tedavisinin kulüp doktoru Ahmet Edremit tarafından yapıldığı kaydedildi. Zorlamaya bağlı olarak yaşadığı ağrılar nedeniyle Erdal, İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor ile yapılacak olan hazırlık karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı. ■ SEBAHATTİN ALP

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