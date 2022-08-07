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Milliler finalde

U18 milli takımımız, 20 sayı geriden geldiği maçta Slovenya’yı yendi. FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlılar, Slovenya’yı 15 sayı farkla mağlup ederek finalde İspanya’nın rakibi oldu. Final bugün saat 20.30’da oynanacak

7.8.2022

Milliler finalde

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Slovenya'yı 79-64 mağlup eden Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finalde bugün saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Osojnik'le etkili olduğu bölümde aradaki farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 23-6. Slovenya, ilk periyodu 28-13 üstün tamamladı.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA TOPARLANDI
İkinci periyotta farkı 20 sayıya kadar (36-16) yükselten Slovenya karşısında 9-0'lık seri yakalayan Türkiye, devrenin bitimine 5 dakika kala aradaki farkı 11 sayıya indirdi: 25-36. Kalan bölümde de farkı azaltan Türkiye, son dakika içinde Karahan ve Berke ile sayılar bulmasına rağmen Slovenya soyunma odasına 4 sayı farkla 43-39 önde gitti. Üçüncü periyoda Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, Karahan ve Arda'nın basketleriyle 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, üst üste bulduğu basketlerle 11 sayılık fark yakaladığı (61-50) periyodu 61-51 üstün tamamladı. Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Türkiye, Slovenya'yı 79-64 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da takip ettiği müsabakaya yoğun ilgi gösteren İzmirli sporseverlerin bir kısmı salon kapasitesi dolduğu için müsabakayı izleyemedi.

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