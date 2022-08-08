Aslan son nefeste

SÜPER Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 90'da bulduğu golle yendi: 1-0. 38'de kazanılan serbest vuruşta Oliveira'nın şutu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. 40'ta Fernando'nun ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright topla ilerleyerek ceza alanına girdi.

Kaleciye çalım atmak isteyen Wright'ın topunu Muslera eliyle kontrol etti. 45+2'de atılan uzun pasta Wright, kaleci Muslera tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+3'te Adriano'nun penaltı vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. 55'te Güray Vural'ın pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Wright'ın şutunu kaleci çıkardı. 84'te Wright'ın sol kale çizgisinden aşırtma vuruşu üst kale direğin üzerinden az farkla dışarı çıktı. 90'da Midsjo'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Gomis, yerden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1. Maç 1-0 sona erdi.

MAÇI LEVENT TÜZEMEN YORUMLADI

ÇİFT FORVET ETKİSİ!

Galatasaray, Mertens ile Lucas'ı iyi ki almış. Bu iki oyuncu sarı-kırmızılıların orta alanda ve hücumdaki çehresini müthiş değiştirir. Eğer Mertens ile Lucas alınmasaydı transfer mühendisliği topal kalırdı. Mertens tam bir tek vuruş ustası. Eğer ilk yarıda Sergio Oliveira ile Emre Akbaba'nın pozisyonlarını Mertens yakalasaydı vuruş kalitesiyle kesin gol yapardı. Lucas da savunmanın önünde çalışkan, hırslı, enerjik ve dinamik yapısıyla tam bir "Dalgakıran" olacak. Tam 60 dakika orta alanı Berkan'a mahkum bırakmak hem Oliveira'yı bozdu hem de Antalya'nın göbekten rahat hücum etmesini sağladı. Orta sahadaki uyumsuzluk, Galatasaray'ın hücuma organize çıkmasını engelledi. Oysa Midtsjö kampa hazır olarak gelmişti ve ilk onbirde başlaması gerekirdi. O Midtsjö, Gomis'e "Al golü at" pasını verdi ve sezona Galatasaray'ın galibiyetle başlamasını sağladı. Okan Hoca'nın son anda çift forvete geçmesi da galibiyette pay oynadı.

KANAT TAKVİYESİ SART

Geçen sezon ligde teslimiyetçi bir Galatasaray izlemek zorunda kalan sarıkırmızılı taraftarlar ilk yarıdaki 25 dakikalık mücadeleyi eminim çok beğenmişlerdir. Ama ben Fiorentina ile oynanan hazırlık maçındaki Galatasaray'ı göremedim. Ayrıca Seferovic de gol için yeterli desteği alamadı. Belki çok koşan, mücadele eden ama rakibe pozisyonlar da veren bir Galatasaray izledik. Muslera yine muhteşem kurtarışlar yaptı. Bütün sezon Kerem ve Yunus ile Galatasaray kanatları götüremez. Mutlaka dikine çabuk ve hızlı giden, dar alanda çalım atan bir kanat oyuncusuna ihtiyaç var. Ayrıca Mertens ile Lucas transferlerinden sonra kampın ve hazırlık maçlarının yıldızı Emre Akbaba'nın olumsuz etkilendiğini hissettim.