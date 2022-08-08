  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucalı Nezir Dünya şampiyonu

Bucalı Nezir Dünya şampiyonu

8.8.2022

Bucalı Nezir Dünya şampiyonu
KOLOMBİYA Cali'deki Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli koşuda, Buca'nın gururu İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu. Genç milli atlet, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci olurken altın madalya sevinci yaşadı. Nezir, 48.84'lük inanılmaz grafiğiyle bu daldaki Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı. Hem iki altın, hem de toplamdaki dört madalya ile rekorlarını yenileyen Türkiye, puan rekorunu da geliştirdi. Mazlum Demir'in (10 bin metre yürüyüş) yanı sıra gülleci Pınar Akyol, tarihte iki kez Dünya U20 madalyası kazanan ilk Türk atlet olurken, yürüyüşte üçüncü olan Hayrettin Yıldız da ilk kez büyük bir şampiyonada yer almasına karşın madalya çıkardı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA