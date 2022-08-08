Bucalı Nezir Dünya şampiyonu

KOLOMBİYA Cali'deki Dünya U20 Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli koşuda, Buca'nın gururu İsmail Nezir dünya şampiyonu oldu. Genç milli atlet, finalde 48.84'lük derecesiyle birinci olurken altın madalya sevinci yaşadı. Nezir, 48.84'lük inanılmaz grafiğiyle bu daldaki Türkiye U20 rekorunu 0.54 saniye aşağı çekti. Nezir, Avrupa U20 rekorunu ise yalnızca 0.10 saniye farkla kaçırdı. Hem iki altın, hem de toplamdaki dört madalya ile rekorlarını yenileyen Türkiye, puan rekorunu da geliştirdi. Mazlum Demir'in (10 bin metre yürüyüş) yanı sıra gülleci Pınar Akyol, tarihte iki kez Dünya U20 madalyası kazanan ilk Türk atlet olurken, yürüyüşte üçüncü olan Hayrettin Yıldız da ilk kez büyük bir şampiyonada yer almasına karşın madalya çıkardı.

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