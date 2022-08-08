Dusan KSK’de

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon maratonu öncesi kadrosunda büyük değişime giden Pınar Karşıyaka, kadrosunu bir transferle daha güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar Gaziantep Basketbol'dan 30 yaşındaki, 2.24 boyundaki Sırp asıllı Türk pivot Dusan Cantekin'le sözleşme imzaladı. Türkiye kariyerine 2009 yılında Anadolu Efes'te başlayan tecrübeli oyuncu, Trabzonspor, Mersin Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Galatasaray takımlarında da görev almıştı. Başarılı isim geçen sezon G.Antep'te 2.1 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

BURAK CAN'A TEŞEKKÜR

Pınar Karşıyaka, kadroda düşünülmeyip Beşiktaş'a transfer olan Burak Can Yıldızlı için de teşekkür mesajı yayınladı. İç transferde yalnız Berkan Durmaz'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılı ekip transferde daha önce Errick McCollum, Kenan Sipahi, Angel Delgado, Jaylon Brown, Skyler Flatten, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ve Thomas Akyazılı'yı kadrosuna dahil etmişti.