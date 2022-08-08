Horozkent frtınası

KADIN Futbol Ligleri Statüsü çerçevesinde U15 Yerel turnuvasında Horozkentspor Denizli Şampiyonu oldu. Sultanlarspor, Horozkent, Muğla Ege Yıldızları Gençlik ve Spor takımlarının mücadelesinde finalde Horozkentspor ile Sultanlarspor'u 1-0 yendi. Kupa seremonisi öncesi ise gergin anlar yaşandı. Sultanlarspor Teknik Sorumlusu Ahmet Özeren "Rakip takımdan 3-4 kişi seremoni için bekleyen sporcularımıza saldırdı. Darp raporu aldık" derken Horozkent Başkanı Kamil Karabuga, "Kavga değil futbol konuşalım. Çalışmamızın meyvelerini topluyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER