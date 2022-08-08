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Haberler Spor Horozkent frtınası

Horozkent frtınası

8.8.2022

Horozkent frtınası
KADIN Futbol Ligleri Statüsü çerçevesinde U15 Yerel turnuvasında Horozkentspor Denizli Şampiyonu oldu. Sultanlarspor, Horozkent, Muğla Ege Yıldızları Gençlik ve Spor takımlarının mücadelesinde finalde Horozkentspor ile Sultanlarspor'u 1-0 yendi. Kupa seremonisi öncesi ise gergin anlar yaşandı. Sultanlarspor Teknik Sorumlusu Ahmet Özeren "Rakip takımdan 3-4 kişi seremoni için bekleyen sporcularımıza saldırdı. Darp raporu aldık" derken Horozkent Başkanı Kamil Karabuga, "Kavga değil futbol konuşalım. Çalışmamızın meyvelerini topluyoruz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
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