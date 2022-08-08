Teşekkürler çocuklar

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye'yi 68-61'lik skorla mağlup etmeyi başaran İspanya, bu önekmi organizasyonda şampiyonluğu elde etti. Karşılaşmaya yıldızı Villar'ın etkili oyunuyla başlayan İspanya, periyodun bitimine 3 dakika kala Villar'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 18-7.

SERİ YAKALADI

Türkiye, Eray, Kerem ve Samet'le 7-0'lık önemli bir seri yakalamasına rağmen İspanya, periyodu 22-14 önde bitirmeyi başardı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta İspanya 18. dakika içinde Garcia'nın basketiyle farkı 12 sayıya çıkardı: 36-24. Türkiye'nin Kerem, Hamza, Eray'ın basketleriyle 7-0'lık seriyle tamamladığı devreyi İspanya 36-31 galip tamamladı.

MAÇ BOYU ÜSTÜNDÜ

Üçüncü periyotta hücumda bir türlü istediği ölçüde etkili olamayan Türkiye karşısında aradaki farkı 14 sayıya kadar (49-35) çıkarmayı başaran İspanya, periyodu 51-39 önde bitirdi. Son periyotta da üstünlüğünü sürdüren İspanya, müsabakadan 68-61 galip ayrıldı ve şampiyonada birinciliğe ulaştı.