Akhisar’da sürpriz seçim

TFF 3. Lig'e düştükten sonra karşılıklı mahkeme kararlarıyla baş döndüren trafiğin yaşandığı Akhisarspor'da yargının yönetime kayyum atamasıyla 2 kez görevden alınan Başkan Evren Özbey, sürpriz seçimle yeniden göreve geldi. Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi'nin atadığı kayyumların 7 Ağustos'a seçim kararı aldığı yeşil-siyahlılarda bazı üyeler tarafından yeni üyeliklerin açılması için mahkemeye yapılan itiraz üzerine geçen hafta içinde seçim iptal edildi. Özbey cephesinin karşı itirazıyla 5 Ağustos Cuma günü kongre kararı üzerine olan tedbir kaldırıldı.

TEK ADAY OLARAK GİRDİ

TEDBİRİN kalkmasıyla seçim önceki akşam Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenirken, yaz döneminde yönetime 2 kez kayyum atanmasıyla görevden alınan Başkan Evren Özbey, seçime tek aday olarak girip yeniden koltuğa oturdu.