Çebi’den transfer sözleri

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Çebi'nin açıklamaları şu şekilde: "Welinton ve N'Koudou'nun gitme talepleri oldu. Ancak ben ikisininde kalmasını istiyorum. Kerem Atakan Kesgin'e talip olduk, görüşmeler sürüyor. Fassnacht var, sonuçlandırmaya çalışıyoruz. De la Fuente'nin üzerinde çalışıyoruz. Koray gündemimizde, Denayer'in bütçesi bize uymuyor. "

MENAJERLER DEVREYE GİRİYOR

EMİRHAN konusunda da açıklamalar yapan Çebi, "Ersin Destanoğlu ile ilgilenenler var ancak resmi teklif yok. Tayfur Bingöl'ü biz istiyoruz ama kulübü gitmesine izin vermiyor. Bir yerde hayallerine izin veren insanlar var, bir yerde de oyuncunun hayaline izin vermeyenler var. Söyleyeceğim tek bir şey var. Zorla güzellik olmaz. Emirhan'ın ayrılığı konusunda sosyal medyada rüzgar oluşturuldu. Neden benim suçlandığımı anlamıyorum. 18 yaşını geçtiği anda bir futbolcu ile yaptığınız geçmişteki kontrat geçersiz. 17 yaşındaki biri ile 5 yıllık kontrat yaparsanız 22 yaşına kadar sizinle olacağını zannetmeyin. Bir menajer furyası var. Herkes bu işten nemalanmaya başlıyor."

PJANİC, KARTAL'A MESAJ GÖNDERDİ

BEŞİKTAŞ'IN eski yıldızı Boşnak Miralem Pjanic, menajeri kanalıyla yeniden Kartal'a dönmek istediğini belirtti. Kendisine takım arayan Pjanic menajeri Fali Ramadani tarafından bir kez daha Beşiktaş'a önerildi... Geçen sezon fırsat transferi olarak son gün siyah-beyazlı takıma imza atan Boşnak oyuncu bu kez bizzat Ceyhun Kazancı ile görüşerek kendisini borçlu hissettiğini ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi. Barcelona'nın henüz lisans çıkaramadığı yıldız oyuncu için başkan Ahmet Nur Çebi ikna edebilirse Miralem Pjanic'in dönme ihtimali var.