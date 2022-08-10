Mükemmel başlangıç

TÜRKİYE, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalyaları toplamayı sürdürüyor. 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı ve 24 branşta gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm sırıkla atlama branşında Türkiye'yi temsil eden Demet Parlak ve Buse Arıkazan, 2017 yılında Azerbaycan İslami Dayanışma Oyunları'nda olduğu gibi altın madalyayı paylaştı. Finalde 4.00 metreyi geçen iki atlet de, 2. kez aynı kürsüde yer almayı başararak tarihe geçti.

RAKİBİNİ 4-2 YENDİ

Kadınlar masa tenisinde millilerimiz bir altın, bir bronz madalya kazandı. Finalde İran'dan Neda Shahsavari ile karşılaşan Özge Yılmaz, rakibini 4-2 yenerek altın madalyaya ulaştı. Sibel Altınkaya ile Kamerun'dan Hanffou Nana Sarih Mathilde Gabrielle de bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular, müsabakaların ilk iki gününde 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya elde etti. Serbest, kelebek ve ferdi karışık stillerinde mücadele eden sporculardan Koral Berkin Kutlu 2 altın, Sümeyye Boyacı bir altın, bir bronz, Sevilay Öztürk ve Şevval Beren Mutlu birer altın, birer gümüş, Emine Avcu bir gümüş, bir bronz, Hamit Demir ve Beytullah Eroğlu birer gümüş, Uğur Şenel ise bir bronz madalya kazandı.

Atletizmde 10 bin metrede final koşan milli atlet Yasemin Can, 32:34:33'lük derecesiyle altın madalya, Ekaterinea Guliyev 800 metrede 2:02.28'lik derecesiyle altın ve sırıkla atlamada Ersu Şaşma, 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı.

TEKVANDODA 4 MADALYA

Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, finalde Faslı Nada Laaraj'a, Erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen Nijer'den Maharan'a, Erkekler 58 kiloda Polat Görkem İran'dan Lotfi Hossein'e yenilerek gümüş madalya alırken, 53 kiloda Zeliha Ağrıs bronz madalya aldı.