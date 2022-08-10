Yağlı güreşte Pamukkale farkı

PAMUKKALE Belediyesporlu pehlivanlar hafta sonunda katıldıkları 2 ayrı turnuvadan toplam 8 madalya çıkardı. Mavi-beyazlı kulübün pehlivanları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz madalya kazandı. Kale'de düzenlenen 26. Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde küçük orta boyda er meydanına çıkan Yılmaz Bakan altın madalya almaya hak kazanırken, başaltı boyunda Erhan Yılmaz ve ayak boyunda Beytullah Sarı finalde yenilerek ikincilikte kaldı. Deste büyük boyda Hamza Şipal ve Minik 2 boyunda Hüseyin Umut Alver ise 3. oldu. Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar Muğla Menteşe Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne de katıldı. Deste küçük boyda yer alan Umut Erdoğan güçlü rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. Ayak boyunda kol bağlayan Beytullah Sarı ve başaltı boyunda er meydanına çıkan Erhan Yılmaz ise üçüncü olmayı bildi. ■ SEBAHATTİN ALP

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