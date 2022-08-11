1. Lig daha heyecanlı olacak

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Hayri Ülgen yarın start alacak Spor Toto 1. Lig maratonunu Yeni Asır'a değerlendirirken Ege takımlarını da mercek altına aldı. Bu sene Spor Toto 1. Lig'in Süper Lig'den daha mücadeleci, daha zevkli ve üstün olacağını ifade eden Ülgen, Birinci Lig'in daha fazla taraftara hitap edeceğini belirtti.

Bursa ve Kocaelispor gibi takımların 2. Lig'e düşmese Süper Lig'den iki kat fazla seyirciye ulaşacağını söyleyen Ülgen, 1. Lig'in Süper Lig'den her anlamda daha heyecan verici olacağını sözlerine ekledi. Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, Altay, Bodrumspor, Denizlispor, Göztepe ve Manisa FK'nın taraftarlara büyük keyif vereceğini belirten Ülgen, Ege Bölgesi'nden 6 takımın mücadele verecek olmasının hem düşündürücü hem de mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır 1. Lig'i yakından takip ediyorsunuz. Hem Ege takımlarını hem de 1. Lig'i genel olarak bir değerlendirmenizi istesek...

"Ege ekiplerinin Türkiye'nin en üst liginde mücadele etmesi gerekiyor. Daha önce tarihi başarılara imza atmış bu kulüplerin asıl yerleri 1. Lig değil elbette. Fakat bu lige büyük renk katacakları da kesin. Kim iyi transferler yaptıysa, kim en erken kampa gittiyse bu yarışa diğer takımlardan önde başlar. Eyüp, Pendik, Samsun, Bolu ve Manisa FK'nın daha hazırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Diğer takımların işi daha zor. Bu sene 1. Lig Süper Lig'den daha heyecanlı olacak."

GÖZTEPE

Göztepe ile başlayalım. Geçen sezonki kötü performans ve Süper Lig'e veda etmelerinin ardından köklü bir değişiklik yaşıyorlar. Sizce nasıl bir kadro kurdular?

"Göztepe güçlü taraftarlar potansiyeli ile Türkiye'nin sayılı takımlarından biri ve köklü bir camia. Geçen sezonun kötü geçmesinde Mehmet Sepil'in aldığı kararların rolü büyük. Ancak Sepil'in futbol şubesi ile bağını koparmaması gerekiyor. Eğer Sepil sadece amatör branşlara destek verir, futbolu önemsemezse Göztepe bu sezon da sıkıntı yaşar.

Sepil'in Göztepe'ye sahip çıkması lazım. Takıma gelince. En yetenekleri isimler gönderildi. Emre Çolak, Yasin Öztekin ve Ali Akman gibi isimler transfer edildi. Fakat önemli olan isimler değil.

Takıma sağladıkları uyum ve verecekleri katkı önemli. İzleyip göreceğiz."

ALTAY

Altay da geçen sezon Göztepe ile aynı kaderi paylaştı. Ve hayli zorlu bir yaz dönemi geçirdiler. Sizce 1. Lig'deki şansları nedir?

"18 yıl aradan sonra tekrar boy gösterdiği Süper Lig'de tutunamayan Altay'ın geçen sezon hak etmediği bir şekilde 1. Lig'e düştüğünü söylemeliyim.

Geçen sene lige iyi başlayan siyah-beyazlılar yönetimsel hatalardan dolayı kan kaybetti.

Eski başkan Özgür Ekmekçioğlu şampiyon olurken alkışlandı, ardından kötü gidişatta görevi bıraktı ve Menemen'i aldı. Ben bunu anlayamıyorum.

Ben düşmekten değil, teslim olmaktan korkarım. Altay geçen sene olanlardan ders almalı ve yeni yönetim alacağı kararlara dikkat etmeli. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'na ve taraftara güveniyorum. Futbolcular takım ruhunu kazanırsa ligde kalır. Hatta kadroda tutmayı başardığı tecrübeli isimleriyle Play- Off'u bile zorlayabilir."

ALTINORDU

Altınordu geçen sezon lige son anda tutundu ve teknik anlamda kan değişikliği yaşadı. Bu sene onlardan nasıl bir performans bekliyorsunuz?

"Hüseyin Eroğlu takımın başındayken başkan Seyit Mehmet Özkan idmanlara gitmiyordu, artık gidiyor, bu güzel.

Seyit Mehmet Özkan'ın bu sezon ağırlığını koyması gerekiyor. Başkan işe el atarsa, U-19 takımıyla A takımı birbirine yapıştırır ve lige iyi başlarsa Altınordu'nun başarısı kaçınılmaz. Ufuk Kahraman kendini yenileyen bir teknik adam. Eroğlu ile çalışırken çok şey kazandı. Artık top onda.

Altınordu'nun el ele verip başarı yakalayacağına eminim. Fakat acilen iyi bir 8 numara transferi de şart. Eğer yeni gelenler Altınordu sistemine uyarsa ortaya iyi işler çıkar, bu takıma gelmeyen de üzülür."

MANİSA FK

Manisa FK'da da köklü bir değişiklik yaşandı. Levent Eriş ve Levent Devrim ikilisiyle bu sezon bizi nasıl bir takım bekliyor?

"Geçen yıl ligi orta sıralarda tamamlayan Manisa FK'da kulüp başkanı Mevlüt Aktan yeni sezona çok önemli bir hamleyle başladı.

Manisa'ya şampiyonluk getirmiş iki isim olan Levent Eriş ve Levent Devrim'in takıma katılmasının gerçek bir devrim olduğunun altını çizelim. Bu hamlenin transferlerden de hayati olduğu ortada. İki isim de Manisa şehrini çok iyi biliyor. Eriş ve Devrim'den çok umutluyum.

Siyah-beyazlılar kadrosuna çok iyi takviyeler yaptı. Manisa FK'nın Süper Lig hedefinden önce kendisini Play-Off'a atması gerekiyor.

Süper Lig zaman işi."

DENİZLİSPOR

Denizlispor'da transfer yasağı sürüyor.

Yıllarca Süper Lig'de mücadele eden Ege ekibi bu sezon 1. Lig'de ne yapar?

"Denizlispor'un 1. Lig'in yabancısı olması gerekiyor. Transfer yasağı devam ettiği için teknik direktör Mesut Bakkal'a büyük iş düşüyor. Takımda kalan futbolcular da Mesut Hoca sayesinde kaldı. Buna rağmen Denizli'nin iyi bir başlangıç yaparak, devre arasında da yönetimin transfer tahtasını açarak 3-4 takviye yapması durumunda Play-Off'a kalması hayal değil. Mesut hocanın tecrübesiyle bu takımı üst sıralara oynatmasını bekliyorum."

BODRUMSPOR

Ve Bodrumspor... Tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıktı. Sizce 1. Lig'e hazırlar mı?

"Bodrumspor'un geçen yıl kazandığı şampiyonluk çok önemli. Turizmin önde gelen yerlerinden biri olan Bodrum'un 1. Lig'de mücadele edecek olması Türk futbolu için çok güzel.

Futbolda yönetim ve ekonomi yönetimi çok önemli. Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetimi bizlere doğru hamlelerle, doğru ekonomiyle ve doğru planlamayla neler yapılabileceğini gösterdi. Şu ana dek kadrosuna kattığı isimlerle de yerinde hamleler yapıldı. Jahovic gibi çok önemli bir futbolcuyu aldılar.

Bodrumspor bu sezon güzel işler başaracak."

BERKE ÖZBAY