Elis hamlesi

G.Saray Alberth Elis ile ilgili yeniden harekete geçti. Elis, yaşadığı sakatlık sonrası Bordeaux antrenmanlarına geri dönerken sarı-kırmızılı ekibin yıllık 900 bin Euro'luk maaş önerisinde bulunduğu öğrenildi. Türkiye'den F.Bahçe'nin de yıldız ismi yakın takibe aldığı konuşuluyor. Ayrıca, Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da oyuncuya ilgi duyan takımlar arasında bulunuyor.

Elis hem sağ kanat hem de santfor olarak görev yapabiliyor. Albert Elis, geçtiğimiz sezon 21 maçta 9 gole katkıda bulunmuştu. Bu arada Marcao'yu 15 milyon Euro'ya La Liga ekibi Sevilla'ya gönderen Nelsson ile de yolları ayırma hazırlığı yapan G.Saray'ın Manchester United forması giyen Eric Bailly için harekete geçtiği iddia ediliyor. West Ham ve Monaco'nun da transfer teklifi yaptığı Fildişili stoper için ilk görüşmenin yapıldığı gelen haberler arasında.

CİCALDAU'YA YAKIN TAKİP

GALATASARAY forması giyen Alexandru Cicaldau'ya İtalya'dan bir talip çıktı. İtalyan basını, Sampdoria'nın Rumen orta saha oyuncusunun transfer etmek istediğini yazdı. Galatasaray'ın ise 25 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu kaydedildi.