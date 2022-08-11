Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde

STAT: Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty

HAKEMLER: Nikola Dabanovic, Milovan Djukic, Vladan Todorovic (Karadağ)

SLOVACKO: Nguyen - Tomic (Dk. 85 Sinyavskiy), Simko (Dk. 64 Reinberk), Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin (Dk. 64 Kohut), Petrzela, Holzer (Dk. 64 Kalabiska), Sasinka (Dk. 72 Kozak)

FENERBAHÇE: Altay- Osayi-Samuel, Lemos (Dk. 75 Gustavo Henrique), Luan Peres (Dk. 65 Novak), Szalai, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 65 Zajc), Rossi, Arda Güler (Dk. 80 Lincoln Henrique), Bruma (Dk. 64 Emre Mor), Serdar Dursun

GOL: Dk.58 Sasinka (Slovacko) - Dk.57 Serdar Dursun (Fenerbahçe)

SARI KART: Doski (Slovacko) - Luan Peres, Emre Mor (Fenerbahçe)

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Slovacko ile 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Sarı-lacivertliler, play-off'ta Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

10'uncu dakikada Crespo orta alanda kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Arda Güler'in pasında meşin yuvarlakla Serdar Dursun buluştu. Bu oyuncu savunma engeline takıldı.

28'inci dakikada orta sahada topa sahip olan Arda Güler, sağ kanattaki Serdar Dursun'a meşin yuvarlağı aktardı. Son çizgiye kadar inen Serdar Dursun'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek dışarı gitti.

30'uncu dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un vuruşunda kaleci Nguyen, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

57'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Lemos'un pasında ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

58'inci dakikada Slovacko eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde kaleci Altay'dan seken topla buluşan Sasinka'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

70'inci dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Kohut'un sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi. Dönen topla yeniden buluşan Kohut'un ceza sahasına pasında araya giren Emre Mor, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 8 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, turun ilk maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Rossi, Osayi-Samuel ve Szalai haricinde kadrodaki diğer isimleri değiştirdi. Jesus; Ertuğrul, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Emre Mor, Zacj, Lincoln Henrique, Valencia'yı yedek soyundururken, Altay Bayındır, Arda Güler, Serdar Dursun, Bruma, Crespo, Luan Peres, Lemos ve İsmail Yüksek'e görev verdi.

ARDA GÜLER İLE LEMOS 11'DE

Fenerbahçe'de Arda Güler ile Mauricio Lemos, ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jorge Jesus, Slovacko ile oynanan rövanş maçında Arda Güler ile Mauricio Lemos'u Avrupa maçında ilk kez 11'de görevlendirdi. Öte yandan Arda Güler, 10 numaralı formasıyla ilk maçına çıktı. Lemos, mücadelenin 75'inci dakikasında yerini Gustavo Henrique'ye bıraktı. Karşılaşmanın 80'inci dakikasında ise Arda Güler'in yerine Lincoln Henrique dahil oldu.

İSMAİL YÜKSEK'İN CEZASI BİTTİ

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçında kırmızı kart gören İsmail Yüksek, formasına kavuştu. Cezası nedeniyle turun ilk maçında görev alamayan İsmail Yüksek, rövanş karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli ekibi Uherske Hradiste'de yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan yerleri dolduran Fenerbahçeli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldular.