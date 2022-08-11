Merkezefendi’ye genç yıldız

DIŞ transferde atağa geçen ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 2001 jenerasyonun en başarılı oyuncularından biri olarak kabul edilen Nikos Rogkavopoulos'u kadrosuna dahil etti. Promitheas Patras takımında forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız adayı, geçen sezon ligde 6.5 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist, Euro- Cup'ta 8.8 sayı, 5.6 ribaund, 1.4 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı. Yunanistan Milli Takım forması da giyen Nikos Rogkavopoulos'un 2016 U16 B Avrupa Şampiyonası'na MVP ödülünü alırken, 2018 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'nda ise 19.7 sayı, 6.6 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla turnuvanın en skorer 4. ismi oldu. Nikos, 2019 U18 Avrupa Şampiyonası'nda ise 11.7 sayı ve 8.4 ribaundluk performansı ile milli yıldız Alperen Şengün ile birlikte turnuvanın en iyi 5'inde yer almıştı. ■ SEBAHATTİN ALP

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