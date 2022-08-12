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Haberler Spor Aysu Türkoğlu’ndan Galatasaray’a ziyaret

Aysu Türkoğlu’ndan Galatasaray’a ziyaret

12.8.2022

Aysu Türkoğlu’ndan Galatasaray’a ziyaret
Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu, Galatasaray'ı ziyaret etti. Bodrumlu Türkoğlu, Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret edip, sarı-kırmızılı futbol takımının antrenmanını izledi. Yarışlara Galatasaray Marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla tanışıp, hatıra fotoğrafı çektirdi. Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk yüzücü ünvanını elde eden Aysu Türkoğlu 16 saat 28 dakika kulak açmıştı. Ayrıca Galatasaray'da antrenman öncesinde, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün 29. doğum günü kutlandı.
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