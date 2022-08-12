Samsunspor, Altay’ı ilk maçta 2-0’la geçti

Spor Toto 1. Lig'de heyecan başladı. 2022-2023 sezonunun açılış maçında Altay, Yılport Samsunspor'u ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 25. dakikada Kadeem Harris ve 88'de Ahmet Sagat'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından sezona galibiyetle başlayan Yılport Samsunspor 3 puanı alan taraf olurken İzmir ekibi Altay evinde yeni sezonu yenilgiyle açtı ve ilk haftayı puansız kapattı.

MURAT ULUÇ, 3 YIL SONRA FUTBOLA DÖNDÜ

Altay formasıyla 2019'da jübile yapan Murat Uluç, siyah-beyazlı kulüpteki transfer yasağı nedeniyle 3 yıl sonra futbola geri dönüş yaptı. İzmir ekibinin 17 Mayıs 2019'da 1'inci Lig'de evinde oynadığı Elazığspor maçında kariyerini noktalayan 41 yaşındaki forvet, bu sezon sürpriz bir kararla Altay'daki antrenörlük lisansını iptal edip futbolcu olarak sahada görev aldı. Altaylı taraftarlar, Samsunspor müsabakasının 74'üncü dakikasında Kutay'ın yerine oyuna giren Murat'ı alkış yağmuruna tuttu.

Altay: 0 - Yılport Samsunspor: 2

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander, Ceyhan Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 90 Nurettin Küçükdeniz), Kutay Yokuşlu (Dk. 74 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Dk. 61 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 78 Ali Ülgen) Fofana, Boldrin (Dk. 86 Ahmet Sağat), Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Harris (Dk. 70 Novikovas)

Goller: Dk. 22 Harris, Dk. 88 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 37 Kutay Yokuşlu (Altay)