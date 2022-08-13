Altay’ın gücü yetmedi

Spor Toto 1. Lig'de Altay, sahasında ağırladığı ligin güçlü ekibi Samsunspor'a 2-0 yenilerek sezona puansız başladı. Maça konuk ekip Samsun atak başladı. 22'de Samsunspor kontratağında Fofana kale önüne çevirdi. Harris topu filelere gönderdi. Hakem Cihan Aydın ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz sayarken, daha sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası golü verdi: 0-1. 35'te Zeki'nin sağdan kullandığı serbest atışta İbrahim boş pozisyonda kafayla topu auta atarak mutlak golü kaçırdı. 45+1'de Boldrin sağdan kale önüne çıkardı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'i geçen topu Laura dışarı attı.

2. YARIDA FARK AÇILDI

63'te ve 71'de Laura, Samsunspor adına müsait pozisyonlardan yararlanamadı. 84'te oyuna yeni giren Murat Uluç'un sağ çaprazdan müthiş şutunu kaleci Szumski son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi. 88'de Ahmet Sagat'ın ceza alanı dışından şık vuruşunda kaleci Ozan'ın solundan geçen top ağlarla buluştu: 0-2. Altay karşılaşmayı bu skorla kaybetti.



SALİH VE MEHMET İLK KEZ SAHADA

TAltay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu, Samsunspor karşısında farklı bir dizilişle sahaya çıktı. Gençler Salih Sarıkaya ve Mehmet Gündüz siyah-beyazlı formayla dün ilk maçlarına çıktı. Geçen sezon U19 takımında forma giyen Mehmet, ilk kez profesyonel olarak görev yaptı. Kaloğlu, dün on bire Zeki, Björkander, İbrahim, Ceyhun ve Tolga'yı ilk 11'e monte ederken, idman eksiği bulunan Özgür ve Paixao, sakatlığı süren Deniz Kadah ile yeniden anlaşmaya varılan İranlı sol bek Naderi ise kadroda yer almadı. İlk 11'de Kutay, Eren ve Efe de şans buldu.

ULUÇ VE ÖZTÜRK LİG TARİHİNE GEÇTİ

Altay'da lisansı çıkarılarak futbola geri döndürülen antrenör Murat Uluç, 74. dakikada Kutay'ın yerine oyuna dahil oldu. 41 yaşındaki Uluç, maça on birde başlayan yaşıtı İbrahim Öztürk ile aynı anda sahada yer alırken ikili 1. Lig tarihine geçti. Lig tarihinde ilk kez 40 yaş üzerindeki iki futbolcu (İbrahim Öztürk ve Murat Uluç) aynı anda, aynı takımda forma giymiş oldu.





MUSTAFA DENİZLİ DE MAÇI İZLEDİ

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de bir dönem teknik direktörlük yapan ve son kongrede başkanlık için ismi geçen kulübün efsanesi Mustafa Denizli de dün maçı izledi. Altay'ın 2020-2021 yılında renklerine kattığı 29 yaşındaki kaleci Ozan, dün 648 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı. İkinci kez şans bulan Ozan, bundan önce 3 Kasım 2020'de 1922 Konyaspor'la oynanan kupa maçında kaleyi korumuştu.



MİNİ YORUM / KALİTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Hüsranla biten Süper Lig macerası, 400 milyonu bulan borç, alacakları nedeniyle sezon bitmeden giden futbolcular ve transfer yasağı nedeniyle yaz dönemi oldukça sıkıntılı geçmişti Altay için. Kulübü kayyuma gitmekten kurtaran başkan Ayhan Dündar ve ekibi kısa zamanda çok önemli işler başardı. Sportif Direktör Tuna Üzümcü'nün de inanılmaz katkılarıyla sözleşmesi sona eren 8 yerli oyuncu ile anlaşma sağlandı. Genç takımdan da yapılan takviyelerle imkansızı başaran Altay yönetimi, dün takımı ilk lig maçında sahaya çıkarmayı başardı. Dün on birde 41 yaşındaki İbrahim de vardı, 16 yaşındaki Efe de. Siyah-beyazlılar şampiyonluk hedefleyen rakipleri Samsun karşısında özellikle ilk yarıda çok iyi direndi. Golcüsü olmayan Altay, Fofana, Boldrin ve Laura gibi etkili forvetler karşısında savunma anlamında ciddi sıkıntılar yaşadı. Kalesinde ciddi pozisyonlar veren Altay, beraberlik fırsatını da yakaladı, ancak şansı yaver gitmedi. Siyah-beyazlılar dün elinden geleni yaptı ama iki farklı yenilgiye engel olamadı. Samsun, kaliteli ayaklarıyla sonuca gitmeyi bildi. Genç oyuncuların tecrübe kazanması, Paixao, Naderi, Özgür gibi isimlerin de takıma katımıyla çok daha farklı bir Altay izleyeceğiz.

■ BERKE ÖZBAY / FOTOĞRAFLAR: BERKE ÖZBAY