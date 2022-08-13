Balıkesir’de heyecan başladı

Balıkesir'de, Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen yağlı güreşler başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ev sahipliğinde, Kurtdereli Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 85'i baş kategorisinde olmak üzere 2 bin 565 pehlivan katılıyor. Programda, başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren ile kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit, kol bağlayarak fotoğraf çektirdiler. Yücel Yılmaz'ın düdük çalarak başlattığı güreşlerin ilk gününde minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste, küçük orta ve büyük orta boylarda müsabakalar yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesirli başpehlivanımız Ertuğrul Dağdeviren, Kırkpınar'da kürsü yaptı. İnşallah bu başarının daha da üstüne çıkarak burada finale daha sonra da kürsünün birincisi olarak güreşir. Balıkesir, genlerinde güreş olan bir şehirdir. Türkiye'deki 117 güreşin 20'si Balıkesir'de yapılıyor. Bu da bir şehrin güreşe ne kadar önem verdiğini gösteriyor." diye konuştu.

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