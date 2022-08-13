Dino’ya vize yok

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Göztepe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Danimarkalı Rasmus Ankersen yönetiminde kadrosunu baştan aşağıya değiştiren Göz-Göz aradığı nitelikte stoperi bir türlü bulamadı. Takviyelerin hepsini sezon başlangıcına yetiştiremeyen sarı-kırmızılı yönetim, direkt on birde forma giyecek nitelikte bir stoper bulamayınca, mevcut kadroda yer alan Dino Arslanagic'in satışına vize vermedi. Ülkesi Belçika'dan Standart Liege ve Westerlo'nun transfer teklifi yaptığı 29 yaşındaki futbolcu en az ara transfer dönemine kadar Göztepe forması giyecek. Savunmada Atınç'ın sakatlığının sürmesi, Marko'nun da maç eksiği nedeniyle Dino Göztepe için çok önemli bir oyuncu konumunda yer alıyor.

İSMAİL RÖTAR YAPTI

Göztepe'nin son transferi İsmail Köybaşı, sarı-kırmızılı ekibe rötarlı katılacak. Trabzonspor'dan ayrılması muhtemel olan oyuncuyla her konuda anlaşan ve transferi bitiren Göz-Göz yönetimi, bordo-mavili kulüple olan ufak pürüzler nedeniyle İsmail'e pazartesi günü imza attıracak. Bu süre zarfında kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki tecrübeli sol bek, bonservisini alarak İzmir'e gelecek.

SAKARYASPOR MAÇINA HÜCUM

Spor Toto 1. Lig'de sezonu yarın deplasmanda oynayacağı Sakaryaspor maçıyla açacak olan Göztepe'de taraftarlar, İzmir'den zorlu maça akın edecek. Kardeş kulüp olarak görülen Sakaryaspor maçı için satışa çıkan 1391 bileti Göztepeliler anında tüketirken, ev sahibi yönetim ek kontenjan açarak jest yaptı. Sarı-kırmızılıları zorlu deplasmanda 3 bine yakın taraftarın desteklemesi beklenirken iki takımın futbolseverleri de maç öncesi adeta dostluk rüzgarları estirdi. Sakaryasporlu taraftarlar yayınladıkları mesajlarda, "Sakarya size deplasman değil, evinizde bekleniyorsunuz" ifadelerini kullandı. Göztepe'ye gönül verenler de "Kardeşlerimizin yanına gidiyoruz" cümlesine yer verdi.



■ BURAK HAKERLER