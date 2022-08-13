Trabzon tam gaz

Süper Lig'de geçen hafta İstanbulpor'u yenen Trabzonspor, sahasında Hatayspor'u da mağlup ederek ikide iki yaptı: 1-0. 18. dakikada Aabid'in ceza sahası içine ortasında müsait pozisyondaki El Kaabi'nin röveşatasını kaleci Uğurcan Çakır çeldi. 28'de sol taraftan ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'den döndü.



ABDÜLKADİR HAYAT VERDİ

52'de Kouassi sağdan ortasını açtı, Cornelius'un kafa vuruşu üstten auta çıktı. 63'te Trezeguet soldan ortaladı, Kouassi'nin şutunu kaleci Erce son anda çıkardı. 71'de Eren'in pasıyla buluşan Abdülkadir Ömür, ceza sahası dışından attığı harika şutla takımını öne geçirdi: 1-0. 79'da Bakasetas'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'in şutunu Erce son anda ayaklarıyla çıkardı. Karşılaşma 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi ve bordo-mavili Karadeniz ekibi sezona ikide iki yaparak başladı.



EDİN VİSCA ŞOKU

Trabzonspor'un sol kolundan sakatlanan oyuncusu Edin Visca'nın humerus kemiğinde kırık meydana geldiği bildirildi. Maçın 40. dakikasında sakatlandıktan sonra Boşnak futbolcu, ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada Oyuncunun sol humerus kemiğinde kırık tespit edildi. Avcı maç sonu yaptığı açıklamada Visca'nın en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Marek Hamsik, yeni transfer Enis Bardhi ve gıda zehirlenmesi geçiren Dorukhan Toköz ile birlikte 5 futbolcu takımda yer almadı.