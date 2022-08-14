Atletizmde zirvedeyiz

Türkiye Atletizm Milli Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 29 madalya kazanarak ülkeler sıralamasında birinci oldu. Atletizm Milli Takımı, ülkeler sıralamasında 13 altın, 10 gümüş, 6 bronz madalya ile ilk sırada yer alırken Bahreyn ikinci, Fas ise üçüncülük elde etti. Türkiye, atletizm branşında 2017 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 altın, 8 gümüş, 4 bronz madalya ile ikinci olmuştu.

ALTIN (13): Ersu Şaşma (sırıkla atlama), Necati Er (üç adım atlama), Alperen Karahan (gülle atma), Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ertan Özkan (4x100 m), Ekaterina Guliyev (800 m), Yasemin Can (5000 m), Yasemin Can (10000 metre), Şevval Ayaz (100 metre engelli), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Demet Parlak (sırıkla atlama), Emel Dereli (gülle atma), Özlem Becerek (disk atma), Esra Türkmen (cirit atma)

GÜMÜŞ (10): Ramil Guliyev (200 metre), Yasmani Copello (400 metre engelli), Eşref Apak (çekiç atma), Ekaterina Guliyev (1500 metre), Tuğba Danışmaz (uzun atlama), Pınar Akyol (gülle atma), Nurten Mermer (disk atma), Kıvılcım Kaya Salman (çekiç atma), Eda Tuğsuz (cirit atma), Elif Polat, Ekaterina Guliyev, Büşra Yıldırım, Edanur Tulum (4x400 metre)

BRONZ (6): Emre Zafer Barnes (100 metre), Necati Er (uzun atlama), Özkan Baltacı (çekiç atma), Tuğba Danışmaz (üç adım atlama), Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Cansu Nimet Sayın, Elif Polat (4x100 metre) Oğuzhan Kaya, Edanur Tulum, Sinan Ören, Büşra Yıldırım (4x400 metre karışık)