Mata bombası

Savunma, orta saha ve kanat hatları için girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta yönetime, İspanya'dan sürpriz bir öneri geldi. 8 yıllık Manchester United macerasını tamamlayan 34 yaşındaki İspanyol 10 numara Juan Mata, siyahbeyazlılara önerildi. Ünlü futbolcunun kulübe önerilmesi sonrasında hemen harekete geçen idareciler, oyuncuyu teknik direktör Valerien Ismael'e sundu. Fransız teknik adamdan gelecek yanıtın ardından Beşiktaş, ünlü yıldız Mata konusunda girişimlere başlayacak. ABD Major Lig başta olmak üzere birçok farklı ülkeden de teklifler alan Mata, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Kariyerinde daha önce Valencia ve Chelsea gibi kulüplerin de formasını giyen İspanyol 10 numara, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi zaferi sevinci yaşamıştı.

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