Ne yaptın Manisa FK

Spor Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü ilk hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Boluspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 mağlup oldu. 14'te Nizamettin'in gönderdiği topta ani gelişen Manisa FK atağında sağ kanatta ceza alanına sokulan Diallo'nun pasında Gakpa topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 37'de Domgjoni'nin vuruşunda savunmadan seken topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Grezda'nın sert şutu direğin yanından az farkla auta gitti. 40'ta Bregu'nun ceza sahası dışından sert şutu kaleyi bulmadı. 53'te Kayamba'nın ceza sahasında sağdan arka direğe ortasında Gökhan Karadeniz'in vuruşu direkten auta çıktı.

BOLU 10 KİŞİ KALDI

54'te Oulare rakibine yaptığı hareket sonrası ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 79'da Bülent'in kullandığı serbest vuruşta Onur'un kafayla ağlara gönderdiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 90+1'de Bülent'in soldan ortasında arka direkte topla buluşan Balde Manisa FK'yı yıkan golü attı: 0-1. 90+5'te ceza sahasında topla buluşan Batuhan Kör'ün çok sert şutunu kaleci Çağlar Şahin kornere çeldi. Mücadelede başka gol olmadı ve Manisa FK sahadan puansız ayrıldı.

YENİ TRANSFERLERDEN 4'Ü 11'DE, 5'İ KULÜBEDE

MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Eriş, yaz transfer döneminde kadroya katılan isimlerden 4 futbolcuya ilk 11'de görev verdi. Tecrübeli teknik adam Eriş, Alioune Ba, David Domgjoni, Burak Altıparmak ve Eros Grezda'yı maçın başlangıç kadrosuna yazarken, yine yeni transferlerden Edgar Prib, Batuhan Kör, Mert Kuyucu, Fırat Sarı ve Adem Büyük ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı



LEVENT ERİŞ 6 YIL SONRA

MANİSA FK'da son olarak 2015-2016 sezonunda görev yapan teknik direktör Levent Eriş 6 yıl sonra siyahbeyazlı ekibin başında görev yapmanın heyecanını yaşadı. Eriş Manisa FK sonrası sırasıyla Mersin İdmanyurdu, Gümüşhanespor, Fethiyespor, Bucaspor, Adanaspor, Elazığspor, Kastamonuspor ve son olarak geçen sezon İzmirspor'u çalıştırmıştı. 60 yaşındaki tecrübeli teknik adam karşılaşma boyunca kenardan takımını yönlendirdi. İzmirli teknik adam kendisi gibi İzmirli olan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar'a rakip oldu.



İLK MÜCADELEDE TRİBÜNLER DOLDU

MANİSA Futbol Kulübü'nün Boluspor ile oynadığı sezonun ilk maçında tribünler doldu. Siyahbeyazlı taraftarlar stadyumda kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldururken, karşılaşma boyunca takımlara tezahüratlarla destek verdiler. Öte yandan Manina Büykşehir Belediye Basketbol Takımı sporcuları sezon açılışında futbol takımlarını yalnız bırakmadı. Kulübün sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Hem Boluspor karşısında hem yeni sezonda sonsuz başarılar" ifadeleri kullanıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK