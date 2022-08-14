Para okçulukta madalya yağmuru

KONYA'DAKİ Beşinci İslami Dayanışma Oyunları'nda para okçulukta milli sporcularımız, dokuz madalya kazandı. Kadınlar makaralı yay açık sınıfta Öznur Cüre, kadınlar klasik yay açık sınıfta Mervenur Eroğlu, kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır, erkekler W1 açık sınıfta Yiğit Caner Aydın, altın madalyayı getiren isimler oldu. Kadınlar W1 açık sınıfta Nil Mısır Fatma Danabaş, erkekler W1 açık sınıfta Bahattin Hekimoğlu, erkekler makaralı yay açık sınıfta Erdoğan Aygan ise gümüş madalya kazandı. Erkekler W1 bireyselde ise Nihat Türkmenoğlu ile kadınlar klasik yay açık sınıfta da Yağmur Şengül bronz madalya almayı başardı.

DİĞER