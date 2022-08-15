Akhisarspor’da Gekas’tan son çağrı

TFF 3'üncü Lig'e düşen Akhisarspor'a futbol direktörü olarak geri dönen eski Yunan yıldız Theofanis Gekas, takımdan ayrılmak isteyip antrenmanlara katılmayan Halil Yeral, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yiğit Efe Düztaş, Yusuf Acer, Oğuzcan Keskin ve Serkan Özbakan'a çağrı yaptı. Gekas, "Akhisarspor içerisindeki bireysel problemlerin üstesinden de yine birlik olarak geleceğiz. Antrenmanlara çıkmak istemeyen futbolcularımızla görüşüp onları takıma katılmaları için davet ettim. Bu futbolcularımızla son kez görüşüp gelecek planlarımızı buna göre yapacağım" dedi. Öte yandan Akhisarspor, Futbol Direktörü Gekas yönetiminde 35'er dakikalık iki devre üzerinden Soma'da Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-0 kaybetti. Ev sahibi ekibin gollerini 5 ve 50'nci dakikalarda Yusuf Türk attı.

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