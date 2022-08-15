Spor Toto 1. Lig'de sezona evindeki Samsunspor yenilgisiyle başlayan Altay'ın gözü yabancılarda. Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu altyapıdan desteklediği gençlerle güçlendiren siyah-beyazlılar, üç yabancı yıldızını takıma biran önce monte etmeyi düşünüyor. Yönetimin en son sözleşme yinelediği Marco Paixao'nun antrenman eksiğini tamamlayıp bir an önce kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Teknik heyet Portekizli yıldız golcüye özel program uygularken siyah-beyazlı yönetim de iki yıldız oyuncuyu daha takıma kazandırmanın hesabını yapıyor. Sözleşmesi biten 8 oyuncu ile yeniden anlaşan Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu, prensipte anlaşılan Mohammad Naderi'ye hafta içinde lisans çıkarmayı hedefliyor.



PAZARLIK SÜRÜYOR

Yönetim hedefindeki ikinci isim olan Serge Aka ile de pazarlıklarını sürdürüyor. Fildişi Sahilli ön libero geçen sezon bitmeden alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini feshetmişti. Feshettiği sözleşmesine göre bu sezon alacağı ücret 600 bin Euro olan Serge Aka ile pazarlık yapan siyah-beyazlılar, Fildidişi sahili orta saha oyuncusundan indirim bekliyor.