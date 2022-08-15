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Haberler Spor Karşıyaka’da Burak hazır kıta

Karşıyaka’da Burak hazır kıta

15.8.2022

Karşıyaka’da Burak hazır kıta
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da Burak Karapınar yeşil sahalara geri dönüyor. Bir yıl içinde iki kez çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan 23 yaşındaki altyapı patentli sol bek sakatlığın etkilerini üzerinden attı. Daha önce 2 Aralık 2020'deki Batman Petrolspor maçında çapraz bağları kopup ameliyat olan Burak, 9 ay sonra sahalara döndü. Geçen sezona iyi başlayan ve ilk yarıda 15 maçta forma giyip 1 gol atan genç futbolcu, 4 Aralık 2021'de Fethiyespor'la deplasmanda oynanan maçta çapraz bağlarından yine sakatlandı. Sezonu kapatıp tekrar ameliyat olan futbolcu bahar aylarında iyileşti. Sezonun son haftalarında antrenmanlara başlayan Burak, yaz döneminde takımın en hırslı oyuncularından olarak dikkat çekti.
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