Kurtdereli’de başpehlivan Yusuf Can

"Cihan Pehlivanı" Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına bu yıl 62'ncisi düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, Yusuf Can Zeybek kazandı. Yusuf Can, çeyrek finalde Mustafa Doğan Özkaya'yı yenmiş, yarı finalde ise rakibi Ertuğrul Dağdeviren'in sakatlanması sonucu adını finale yazdırmıştı. Yusuf Can Zeybek, final müsabakasında rakibi Hüseyin Gümüşalan'ı puanlama bölümünde "tuş" ederek altın kemerin sahibi oldu ve Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazandı.