Madalya şov

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda, aerobik cimnastik müsabakalarında 5 madalya kazandı. Bireysel kadınlarda Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Utku Çırak, Can Sarı, Ahmet Meriç Turmamış'tan oluşan milli takım altın madalya alırken, Can Derviş-Nil Deniz Bal çifti gümüş, Nihatcan Gül-Nazlı Özgür ikilisi ise bronz madalya aldı. Bireyselde Mehmet Utku Çırak gümüş madalya kazandı. Para masa tenisi branşında ise Sınıf 4'te Nesim Turan altın, Abdullah Öztürk gümüş madalyada kazandı. Sınıf 5'te Ali Öztürk ise bir diğer milli sporcu Hamza Çalışkan'ı 3-1 yendi ve altın madalya aldı. Hamza ise gümüş madalya elde etti. Kadınlarda ise Sınıf 9'da Neslihan Kavas, altın madalyaya uzandı. Sınıf 10'da Merve Cansu Demir altın madalya alırken, aynı kategoride Ümran Ertiş ise bronz madalya kazandı.





HENTBOLDE ŞAMPİYONUZ

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Hentbol Takımı, finalde Azerbaycan'ı 30-24 yenerek altın madalya kazandı. Milli takım büyük bir seyirci desteğini arkasına alarak başladı ve ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı. İkinci yarıda rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Türkiye, maçı 30-24 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler ise finalde Katar'a 26-23 mağlup olarak gümüş madalya aldı.