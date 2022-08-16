Gurur tablosu

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya şovumuz dün de devam etti. Kadınlar Kategori 9-10, Erkekler Kategori 4, Erkekler Kategori 5'te yapılan maçların ardından 3 altın madalya da Türkiye'nin oldu. Kadınlar Kategori 9-10'da Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Ümran Ertiş'ten oluşan Türk takımı rakiplerine set vermeden şampiyon olurken, organizasyonda İran gümüş madalya, Azerbaycan ile Tacikistan ise bronz madalya kazandı.

ERKEKLERDE ÇİFTE ALTIN ALDIK

Erkekler Kategori 4'te Abdullah Öztürk, Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan Türkiye Para Masa Tenisi takımı da birincilik kürsüsünde yer aldı. Bu kategoride İran gümüş madalya kazanırken, Pakistan ile Özbekistan takımları bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler Kategori 5'te de altın madalya Türkiye'nin oldu. Ali Öztürk, Hamza Çalışkan ve Ahmet Nihat Yıldırım Türkiye, bütün maçlarını kazanarak şampiyon olurken, İran gümüş madalya, Filistin de bronz madalya kazandı.

VOLEYBOLDA BRONZ MADALYA KAZANDIK

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda üçüncülük maçında Azerbaycan'ı 26-24, 22-25, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Filenin Efeleri'nde İzzet Ünver 14 sayıyla en skorer isim olurken; Ahmet 10, Mehmet 7, Kaan 6, Ediz Kaan ve Burakhan 3, Ahmet Samet ve Orçun 2, Yunus Emre 1 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Erkek Milli Takımı, 2013 yılında Endonezya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da bronz madalyanın sahibi olmuştu. Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

SÜMEYYE 4 MADALYA İLE BİTİRDİ

İSLAMİ Dayanışma Oyunları'nı 4 madalya ile tamamlayan Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, "Koleksiyonumdaki eksik başarıyı tamamladım" dedi. Eskişehirli rekortmen yüzücü Sümeyye Boyacı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda elde ettiği sürdürebilir başarı ile sezonu bitirdiğini ifade etti. İslam Oyunları'nda ilk defa paralimpik branşlarının yer almasının kendisine ayrı bir anlam kazandırdığını söyleyen Boyacı, Türkiye'yi dört yarışta temsil ettiğini aktardı.

IRANLI SPORCUDAN 3 REKOR 3 ALTIN

KONYA'DA devam eden 5.İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 102 kiloda yarışan İranlı sporcu Sedeh Motamedi snatch 177 kilo, silkmede 223 ve toplamda 400 kilo ile 3 rekor kırarak 3 altın madalya kazandı. Kazak sporcu Arıyom Antropov silkmede 222 kilo, toplamda elde ettiği 386 kilo ile 2 gümüş madalya kazandı. Kırgız sporcu Bekdoolot Resulbekov silkmede 216 ve toplamda 385 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Azeri sporcu Dadash Dadashbayli koparmada 174 kilo ile gümüş madalya kazandı. Özbekistanlı sporcu Amriddino Sharıfiddin snatch 172 kilo bronz madalya kazandı.