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Haberler Spor Manisa FK’da rota Diarra

Manisa FK’da rota Diarra

Sezona yenilgiyle başlayan siyah-beyazlılarda yönetim, Giresunspor’dan ayrılan Senegalli stoperi gündemine aldı

16.8.2022

Manisa FK’da rota Diarra

Şampiyonluk hedeflediği Spor Toto Birinci Lig'de ilk maçında Boluspor'a yenilen Manisa FK, transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, savunmada yaşadığı problemler sonrası stoper transferine ağırlık verdi. Teknik direktör Levent Eriş gündemine Süper Lig ekibi Giresunspor ile sözleşmesi sona eren Mamadou Diarra'yı listesine ekledi. Karadeniz ekibinden ayrıldıktan sonra kulüp bulamayan ve sözleşmesi elinde olan başarılı futbolcunun menajeri ile temasa geçilirken maliyet araştırması da yapılıyor.

BOLU VE BURSA'DA OYNADI
Senegalli 24 yaşındaki savunmacının da Manisa'nın teklifine sıcak bakabileceği öğrenildi. Türkiye'de Bolu ve Bursa formalarını da terleten futbolcu ile maddi şartların oluşması halinde sözleşme imzalanması sürpriz sayılmayacak. 1. Lig kariyerinde 94 maça çıkan Diarra, stoper olmasına rağmen attığı 7 gol ve 4 asistle skora önemli bir katkı sağladı.

ERİŞ: ENDİŞEYE GEREK YOK
MANİSA FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Boluspor yenilgisi sonrası konuştu. Takımın başında çıktığı ilk maçta yenilgiyle tanışan tecrübeli teknik adam, "Endişeye gerek yok. Sezonun ilk maçlarında bu tür sonuçlar alınabiliyor. Takımıma güvenim tam. Eksikliklerimizi giderip, kısa sürede gerçek kimliğimizi sahaya yansıtacağız" diye konuştu.

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