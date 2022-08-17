Altay eski dostlara karşı

Spor Toto 1. Lig'de ilk haftayı puansız kapatan Altay, pazar günü Pendikspor deplasmanında eski futbolcularına rakip olacak. Bu sezon tarihinde ilk kez ligde boy gösteren İstanbul ekibinin kadrosunda daha önce Altay forması giymiş 6 futbolcu yer alıyor. Geçen sezon Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı terleten Leandro Kappel, Khaly Thiam ve Murat Akça'nın yanı sıra 2020-21 sezonunda İzmir ekibiyle Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Adrien Regattin ve Berkay Sülüngöz bu kez Pendikspor'un başarısı için ter dökecek. Bu 5 futbolcu, bu kez 1'inci Lig'de Play-Off şampiyonu olarak kupa sevinci yaşadıkları Altay karşısına çıkacak.



OSMAN ÖZKÖYLÜ ÇALIŞTIRIYOR

PLAY-OFF şampiyonluğunun kazanıldığı o sezonun devre arasında Altay'dan ayrılan kaleci Burak Öğür de Pendik temsilcisinin kadrosunda yer alırken, kırmızı-beyazlı ekibin başında teknik adam olarak Altay'ın eski çalıştırıcısı Osman Özköylü görev yapıyor. Altay'dan tanıdığı eski 5 öğrencisini yeni takımına transfer ettiren Özköylü, geçen sezon Pendik'le 2. Lig'de kupa kaldırmıştı.