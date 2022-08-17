  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Altınordu’nun tercihi ‘tecrübe’

Altınordu’nun tercihi ‘tecrübe’

17.8.2022

Altınordu’nun tercihi ‘tecrübe’
SPOR Toto 1. Lig'de sezona bir puanla başlayan Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de genç oyuncuların yerine bu kez deneyimli ayakları tercih etti. Gençlerbirliği deplasmanında ilk sınavını veren İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman sadece öz kaynak sisteminden yetişen iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre Yanar ve sağ bek Furkan Metin dışındaki 9 oyuncunun kulübe transferle gelen tecrübeli isimler olması dikkat çekti. İzmir ekibinde savunmada Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen ve Ali Dere, orta alanda Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı, Kürşad Sürmeli ve Şeref Özcan, ileri uçta ise Ahmet Dereli görev yaptı. Altınordu'da oyuna ikinci yarıda giren Emre Oymak, Muzaffer Kocaer, Metehan Yılmaz, Sami Satışmış ve Emircan Gürlük'le birlikte toplam 7 genç görev yaptı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA