Altınordu’nun tercihi ‘tecrübe’

SPOR Toto 1. Lig'de sezona bir puanla başlayan Altınordu'da teknik ekip ilk haftada ilk 11'de genç oyuncuların yerine bu kez deneyimli ayakları tercih etti. Gençlerbirliği deplasmanında ilk sınavını veren İzmir ekibinde teknik direktör Ufuk Kahraman sadece öz kaynak sisteminden yetişen iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya sürdü. Kırmızı-lacivertlilerde kaleci Ali Emre Yanar ve sağ bek Furkan Metin dışındaki 9 oyuncunun kulübe transferle gelen tecrübeli isimler olması dikkat çekti. İzmir ekibinde savunmada Volkan Fındıklı, Erdi Dikmen ve Ali Dere, orta alanda Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Safa Kınalı, Kürşad Sürmeli ve Şeref Özcan, ileri uçta ise Ahmet Dereli görev yaptı. Altınordu'da oyuna ikinci yarıda giren Emre Oymak, Muzaffer Kocaer, Metehan Yılmaz, Sami Satışmış ve Emircan Gürlük'le birlikte toplam 7 genç görev yaptı.

DİĞER