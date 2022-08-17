Göztepe’de İsmail tamam

Spor Toto 1. Lig'de sezona deplasmanda Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılıların, daha önce prensip anlaşmasına vardığı sol bek İsmail Köybaşı kulübü Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti. Göz- Göz'ün teklifine olumlu yanıt veren 33 yaşındaki futbolcun dün sağlık kontrollerinin ardından 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Son dönemde kadrosuna Samsun'dan Yasin Öztekin, Başakşehir'den Emre Çolak ve Frankfurt'tan Ali Akman'ı katan sarı-kırmızılılar, İsmail Köybaşı ile de yeni bir yıldızı daha renklerine bağladı. Kulüp resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıldız oyuncuya başarı dileklerinde bulundu.



ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

33 yaşındaki savunmacının; İzmir kentinin avantajları, taraftar profili ve kulübün şampiyonluk hedefi nedeniyle yeniden çıkış yakalamak için Göztepe'yi tercih ettiği öğrenildi. Danimarkalı Rasmus Ankersen'in futbolun başına geçtiği Göztepe, savunma ve orta alan için takviye çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer döneminde Yasin, Emre Çolak ve Ali'nin dışında kaleci Ekrem Kılıçarslan ve Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Emir Ortakaya, Yunus Emre, Emre Gedik, Romal Palmer, Obinna Mamah, Atanga'yı kadrosuna katmıştı.

G.ANTEP'TE VİTRİNE ÇIKTI

Gaziantepspor altyapısında yetişen 33 yaşındaki İsmail, burada serğilediği futbolla dikkat çekerken, önce Beşiktaş ve ardından Fenerbahçe formalarını da terletti. Bir dönem İspanyol ekibi Granada'da da forma giyen İsmail, Türkiye'de Çaykur Rize'de de oynadı. Türkiye A Milli Takım formasını 28 kez terleten İsmail'in Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 6 milyon Euro olan piyasa değeri şu an 200 bin Euro'ya kadar düştü.

HEDEF ERZURUM

Sakaryaspor galibiyeti ile moral bulan Göztepe, gözünü pazar günü evinde oynayacağı Erzurumspor maçına çevirdi. Süper Lig'de küme düşme sancısını yaşadıktan sonra bu sezon ilk kez evinde taraftarıyla buluşacak olan Göz- Göz, ikide iki yaparak zirveyi ilk kez ele geçirmek istiyor.



■ BURAK HAKERLER