Aliağa FK tam gaz

BÖLGESEL Amatör Ligi (BAL) yeni sezonuna güçlü bir kadroyla girmek isteyen Aliağaspor FK transfer çalışmalarına hız verdi. Geçtiğimiz haftalarda Çiğli Belediyespor'dan santrafor Bartu Umut, Siverek Belediyespor'dan stoper Mustafa Çay, Eynesil Belediyespor'dan İsmail Berkan Gürel, Kızılcabölükspor sol kanat oyuncusu Kaan Akman, Malatya Yeşilyurt Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Burak Evren ve Nazilli Belediyespor'dan kaleci Alper Yusuf Günaydın ile anlaşmaya varan sarı-siyahlı yönetim, bir futbolcuyu daha renklerine bağladı.

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK

ALİAĞA FK, 3. Lig takımlarından Sancaktepe Belediyespor'un 21 yaşındaki genç kalecisi Ahmed Furkan Özdemir'i kadrosuna dahil etti. Anlaşma sağlanan Ahmed Furkan Özdemir ile Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi