Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Auvtria Wien'e konuk olmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligin'deki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off maçını kazanarak İstanbul'a dönmek istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe taraftarları, maçın saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte Fenerbahçe Austria Wien maçına dair detaylar…