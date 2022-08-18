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Haberler Spor Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ve Austria Wien UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 18 Ağustos Perşmebe günü (bugün) karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk maçında kıyasıya rekabetin yaşanacağı Fenerbahçe Austria Wien maçı için nefeslerini tutan ve heyecanla bekleyen futbolseverler, Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Üçüncü eleme turunda ilk mücadelede 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdıran temsilcimiz, Austria Wien karşısında galip gelerek Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için avantaj yakalamayı hedefliyor. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, muhtemel 11'ler nasıl olacak?

18.08.2022, 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 13:55

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Auvtria Wien'e konuk olmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligin'deki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off maçını kazanarak İstanbul'a dönmek istiyor. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe taraftarları, maçın saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacağını ve muhtemel 11'leri merak ediyor. İşte Fenerbahçe Austria Wien maçına dair detaylar…

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE VİYANA DEPLASMANINDA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi yolunda avantaj arıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KADRO AÇIKLANDI


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almazken, Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadro şöyle;

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun."

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAMP KADROSU AÇIKLANDI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli ekipte cezalı Emre Mor ve sakatlığı bulunan Bruma kadroda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jorge Jesus'un belirlediği 23 kişilik kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Enner Valencia ve Serdar Dursun.

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALIOSKI SAHNE ALACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe günü Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Viola Park'ta oynanacak. TSİ 22.00'da başlayacak müsabaka D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Austria Wien - Fenerbahçe maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak.

Austria Wien Fenerbahçe maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MUHTEMEL İLK 11'LER

Austria Wien: Christian Früchtl, Marvin Martins, Lukas Mühl, Lucas Galvao, Andreas Gruber, Matthias Braunöder, Dominik Fitz, Manfred Fischer, Florian Wustinger, Muharem Huskovic, Haris Tabakovic.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Gustavo-Szalai-Ferdi, Arao, Rossi-Zajc-Lincoln, Valencia-King.

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