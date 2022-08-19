Denizli Büyükşehir yüzmede bir harika

TÜRKİYE Yüzme Federasyonu tarafından Kocaeli'nde düzenlenen Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmeleri ve Türkiye Şampiyonası müsabakalarına Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı damga vurdu. Antrenörler Çiğdem Ekmekçi ile Yusuf Başar yönetiminde şampiyonaya katılan Denizli BŞB'li yüzücülerden İbrahim Burhan 1000 metre serbest kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı, Denizli'nin gururu oldu. Denizli BŞB'li sporculardan Emine Doğa Aktaş 1000 metre serbest kategorisinde Türkiye 3.'sü, Berkay Çağdaş Ülker 1000 metre serbest kategorisinde Türkiye 5.'si, Yasin Sağlam 1000 metre serbest kategorisinde Türkiye 8.'si olmayı başardı.

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