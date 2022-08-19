Merkezefendi’ye Doğan morali

ING Basketbol Süper Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'e, Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan'dan moral dopingi geldi. Doğan, Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Başkan Doğan ve basketbol yönetimi düzenlenen toplantıda yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeşil-siyahlı yönetim, 2022-2023 sezonunda mücadeleye güçlü, heyecanlı ve deneyimli ekibi ile hazır olduklarını belirtti. Yönetim Kurulu toplantısına Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler, yönetim kurulu üyeleri Gökhan Gökşin, Osman Uğurlu, Veli Tefenlili, Ozan Katrancı, Levent Çaputçu ile yönetime yeni katılan Mesut Can Arslan, Kenan Özsoy ve İsmail Ali Yaman katıldı. Doğan, yeni sezonda takımın başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurguladı. ■ SEBAHATTİN ALP

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