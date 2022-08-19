Naz-Naz’a ‘Cesur’ sponsor

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu forma sırt sponsorluğu için Cesur Yapı ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde anlaşma imzaladı. Kulüp başkanı Ünal Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, başkan yardımcısı Erkan Abbasoğlu ile kulüp yöneticileri Naim Atmaca, Recep Sakarya, Gökhan Çamurcu ve Ümit Özmen ile sponsor firma sahibi genç iş adamı Cesur Kocaman katıldı.

Kocaman, "Sonuna kadar, elimizden geldiğince Nazilli Belediyespor'un arkasındayız, destekçisiyiz. Nazilli'deki diğer iş adamlarına da inşallah örnek oluruz. Başarıdan başka bir düşüncemiz yok, inşallah başarılı olup, şampiyon olarak bir üst lige çıkarız. O sene bu sene diyoruz" dedi.

Cesur Yapı'ya ve Cesur Kocaman'a teşekkür eden kulüp başkanı Önal ise, "Cesur Bey'e teşekkür ederiz. Bugüne kadar söylediğimiz gibi mali yükümlülükler konusunda yaşadığımız birçok sorun var. Biz bunu olabildiğince kendimiz yapmaya çalışıyoruz ama burada Nazilli'deki yerel esnafımızdan birçok büyüğümüz var. Diğer firma sahiplerimizi, büyüklerimizi de kulübümüze destek olmaya bekliyoruz. Hepimiz için hayırlı olur. İnşallah bu sene bize uğurlu gelir" ifadelerine yer verdi.

■ KAZIM YÖRÜKCE