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Haberler Spor Selendi’de atlı cirit heyecanı

Selendi’de atlı cirit heyecanı

19.8.2022

Selendi’de atlı cirit heyecanı

GELENEKSEL Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası B Grubu çeyrek final mücadelesi Manisa'nın Selendi ilçesinde başladı. Vali Muzaffer Ecemiş Cirit Sahası'ndaki şölene 5 takım katılıyor. Puan usulü ile oynanan ve 21 Ağustos Pazar günü sona erecek çeyrek finallerde, Selendi Atlı Cirit Takımı, Uşak Binicilik İhtisas Atlı Cirit Takımı, Uşak Ürünköy Genç Atlı Cirit Takımı, Uşak Eşme Gündüzoğlu Atlı Cirit Takımı ve Balıkesir Sındırgı Atlı Cirit Takımı katılıyor. İlk gün müsabakalarında Uşak Binicilik İhtisas Atlı Cirit Takımı rakibi Balıkesir takımı olan Sındırgı Atlı Cirit Takımını, Uşak Ürünköy takımı da Selendi Atlı Cirit takımını yenerek çeyrek final maçlarına başladı.

■ ADEM ÇAKIR

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