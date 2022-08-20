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Haberler Spor Trabzonspor’da hedef 3’te 3

Trabzonspor’da hedef 3’te 3

20.8.2022

Trabzonspor’da hedef 3’te 3
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Ligin ilk 2 haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-0, sahasında da Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, zorlu deplasmandan da galibiyetle ayrılarak yoluna devam etmek istiyor. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan kadroda yer almıyor.
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