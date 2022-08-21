Bedavaya uçtu

İZMİR'DE Bucaspor'un altyapısında yetişip ardından transfer olduğu Göztepe'de şans bulamayan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, bedavaya elden kaçtı. Sarı-kırmızılılardan bonservissiz ayrılan 21 yaşındaki oyuncu ardından imza attığı Sivasspor'a 1.4 milyon Euro kazandırarak Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Bucaspor altyapısına 2013 yılında Turhal Gençlerbirliği'nden gelen Kerem, Nisan 2017'de bu kulüpte profesyonel oldu. Buca'da ilk sezonunda 2, 2017-2018 sezonunun devre arasında 2. Lig ve Türkiye Kupası'nda 15 maça çıkan futbolcu, Ocak 2018'de henüz 18 yaşındayken 800 bin TL bonservisle Göztepe'ye geldi. Göztepe'de geçirdiği 2.5 sezonda forma şansı bulamayan genç orta saha 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de bir maçta 9 dakika, 2019-2020 sezonunda ise 3 maçta toplam 26 dakika süre alabildi.

SİVASSPOR'DA PARLADI

2020 yılının yazında bedelsiz olarak Göz- Göz'den ayrılıp Sivasspor'a transfer olan Kerem Atakan'ın yıldızı bu kulüpte parladı. 21 yaşındaki futbolcu, kulübüne 1.4 milyon Euro bonservis ücreti kazandırarak Beşiktaş'a transfer oldu.